Kırıkkale'de arazi kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyündeki yaylada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10
İlçeye bağlı Aydınşeyh köyünde, tarlaların biçerdöverle hasat edildiği sırada köylüler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada henüz isimleri belirlenemeyen 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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