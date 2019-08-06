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Kırıkkale'de alacak verecek kavgası: 1 ölü

Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

06 Ağustos 2019 Salı 14:14
Kırıkkale'de alacak verecek kavgası: 1 ölü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak öldürüldü.

Atalay P. (33), Murat A. ve Hacı K, Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta otomobilde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada Atalay P'yi tabancayla vuranHacı K. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Atalay P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakalanan Hacı K. ile araçtaki Murat A, gözaltına alındı.

Atalay P'nin cesedi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:14
  1. Yenişehir Mahallesi 254. Sokak
  2. Alacak verecek kavgası
  3. silahlı kavga
  4. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi
  5. polis
  6. sağlık ekipleri

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