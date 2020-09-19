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Aktüel Kırıkkale'de 950 litre sahte rakı ele geçirildi
Aktüel

Kırıkkale'de 950 litre sahte rakı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 09:13:14 -
Kırıkkale'de 950 litre sahte rakı ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 950 litre sahte rakı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaylı köyünde M.Ç'nin evinin bahçesinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin bahçeye kurduğu düzenekle sahte rakı ürettiği belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ç. gözaltına alındı.

Aramalarda, 950 litre sahte rakı, bir kazan düzeneği, 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile mermi ele geçirildi.

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