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Aktüel Kırıkkale'de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu
Aktüel

Kırıkkale'de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:29:43 -
Kırıkkale'de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, Yahşihan ilçesinde Kızılırmak'ta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden M.Ü'den haber alamayan yakınları, 4 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Polis Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, M.Ü'nün son olarak Yahşihan'dan geçen yüksek hızlı tren köprüsünün yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine bölgede arama yaptı.

Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramalarda, M.Ü'nün cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen M.Ü'nün cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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