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Aktüel Kırıkkale'de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi ırmakta bulundu
Aktüel

Kırıkkale'de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi ırmakta bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:11:57 -
Kırıkkale'de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi ırmakta bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 4 günce kaybolan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işçisi, Kızılırmak'ta ölü bulundu.

Halil Altan'ın (29), 7 Eylül akşamı görevli olduğu TCDD Yahşihan İstasyon Amirliği'nden ayrılarak bir daha iş yerine dönmemesi üzerine iş arkadaşları ve ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aramalarını Altan'ın özel aracının bulunduğu Kızılırmak kenarı Kıyıbağı mevkisinde hem nehirde hem de çevresinde yoğunlaştırdı.

İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen'in koordinesindeki aramalara, Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü dalgıç timi ile Kırıkkale AFAD Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Irmağın debisinin düşürülmesi için Kapulukaya Barajı'nın kapaklarının kapatılmasıyla ilk olarak Altan'a ait olduğu değerlendirilen cep telefonu ile bir tabancaya ulaşıldı, ardından işçinin cansız bedeni bulundu.

Başında mermi izi olduğu tespit edilen Altan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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