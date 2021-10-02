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Biyografi Kırıkkale valisi kim? Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir hayatı
Biyografi

Kırıkkale valisi kim? Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir hayatı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kim? Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kırıkkale valisi kim oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-02 09:20:00 -
Kırıkkale valisi kim? Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir hayatı

2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yayımlandı. Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu getirildi. Peki, Bülent Tekbıyıkoğlu kim?

Kırıkkale valisi kim? Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir hayatı

Bülent Tekbıyıkoğlu 1976 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Bülent Tekbıyıkoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı.

Tekbıyıkoğlu, 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam adayı olarak göreve başladı. Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atandı.

Tekbıyıkoğlu, 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bülent Tekbıyıkoğlu, 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atandı.

Bülent Tekbıyıkoğlu 02 Ekim 2021 tarihinde ise Kırıkkale Valisi oldu.

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