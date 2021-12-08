Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Kırıkkale Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 08.12.2021 tarihinden itibaren, 15 gündür. İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği www.pdbilan.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitemizin 27.10.2021 tarihli ve 26/07 sayılı Senato Kararına istinaden, Yükseköğretim Genel Kurulu Kararıyla Doçentlik Sözlü Sınavının iptali talebimizin uygun bulunması halinde sözlü sınav yapılmayacaktır.
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