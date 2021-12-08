  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kırıkkale Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 13:26:00 -
Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 08.12.2021 tarihinden itibaren, 15 gündür. İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği www.pdbilan.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitemizin 27.10.2021 tarihli ve 26/07 sayılı Senato Kararına istinaden, Yükseköğretim Genel Kurulu Kararıyla Doçentlik Sözlü Sınavının iptali talebimizin uygun bulunması halinde sözlü sınav yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında tek tek açıkladı! Asgari ücret için rakam verdi… Memura 3’lü zam
Ekonomi

Canlı yayında tek tek açıkladı! Asgari ücret için rakam verdi… Memura 3’lü zam

Milyonlarca işveren ve işçiyi yakından ilgilendiren Asgari ücret için geri sayım sürüyor. Memura ek zam ne kadar olacak? Asgari ücret ne kad..
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı. İşte sonuçlar..
Sosyal medyayı sallayan sokak röportajlarının maskesi düştü!
Gündem

Sosyal medyayı sallayan sokak röportajlarının maskesi düştü!

Sosyal medyada Türkiye’nin karalanmaya çalışıldığı sözde sokak röportajlarından birisinde karısını öldüren katilin tahliye olduğunu iddia ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay