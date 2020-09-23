Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de "Kovid-19 tedbirleri" denetimi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkan Mehmet Saygılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve denetim ekipleri, Çarşamba Pazarı'nda alınan tedbirleri denetledi.



Sezer, gazetecilere, denetimlerde hem pazarlarda hem de kafelerde vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu gördüklerini dile getirerek, "Yakın zamanda ilimizde vaka sayısının tırmanmadan aşağı doğru iniş gösterdiğini hep beraber görmüş olacağız." diye konuştu.

Saygılı da tedbirler sayesinde bu illetten kurtulacaklarını belirterek vatandaşların "bana gelmez" diye hareket etmemeleri gerektiğini vurguladı.

- Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İnci Sezer Becel başkanlığındaki heyet, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında esnaf ve vatandaşla sohbet eden Vali Becel, tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ile yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasına yönelik denetim yapıldı.

- Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek beraberindeki Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve ekiplerle Süleyman Fethi Caddesi'ndeki iş yerlerini denetledi, tedbirlere uymayanları uyardı ve 14 kuralın yazılı olduğu afiş dağıttı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, pandemi nedeniyle denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kurallara uymayanlara ceza uygulandığını aktaran Şimşek, "Karantina kurallarına uymayan vatandaşları KYK yurtlarına alıyoruz. Şu ana kadar 5 vatandaşımızı karantina kurallarına uymadıkları için yurtlara aldık. Bundan sonra da bu tür yaptırımlar gelecek." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise "Aşı bulunana kadar ne sağlıkçılar bu virüsü yok edebilir ne de kolluk kuvvetleri. Bunu sadece kurallara uyacak olan bizler yok edebiliriz." dedi.

- Kayseri

Kayseri'de, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Osman Kavuncu Bulvarı ve Eski Sanayi bölgesinde maske denetimi yaptı.

Denetimde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik eden Benli ve Şahin, kurala uymayan vatandaşlara da uyarılarda bulunarak yasal işlem yapılmasını sağlandı. Denetimler sırasında kısa süre önce koronavirüs olduğunu ve hastalığı yendiğini açıklayan bir vatandaş, "Hastalanmadan önce maske mesafe kurallarına pek dikkat etmeden yaşıyordum. Maskeyi yarım takıyordum. Ama hastalıktan sonra işin ciddiyetini yaşayarak anladım. Çok ağır bir süreçten geçtim. Bu işin şakası yok." ifadelerini kullandı.

- Kırşehir

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Vekili Zikri Şahin ve beraberindeki heyet, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kent merkezinde cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde, esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

Şahin, esnaf ve vatandaşları koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere özenle uymaları ve çevrelerini uyarmaları konusunda bilgilendirdiklerini aktardı.