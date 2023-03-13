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Gündem Kırıkkale-Konya karayolunda faciadan dönüldü
Gündem

Kırıkkale-Konya karayolunda faciadan dönüldü

Kırıkkale'de seyir halindeki LPG yüklü tanker, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 17:51:00 -
Kırıkkale-Konya karayolunda faciadan dönüldü

Kaza, Kırıkkale-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 06 BDY 349 plakalı LPG yüklü tanker, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince kaza alanında güvenlik önlemleri alındı. Vinç yardımıyla tankerin kaldırılmasının ardından yolda bekletilen araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı.

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