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Aktüel

Kırıkkale Belediyesi her yerde çalışmalarına devam ediyor

Kırıkkale Belediyesi tarafından mahallelerde kilit parke çalışmasının yanı sıra kentteki güzelleştirme faaliyetleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:43:29 -
Kırıkkale Belediyesi her yerde çalışmalarına devam ediyor

Kırıkkale Belediyesi tarafından mahallelerde kilit parke çalışmasının yanı sıra kentteki güzelleştirme faaliyetleri devam ediyor.


Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatıyla tüm birimler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapmasında Yenidoğan Mahallesi 614 Sokak üzerinde kilit parke çalışması, Atatürk Bulvarı çiçeklendirme çalışması, Alpaslan Türkeş orta refüj çim biçimi çalışması, Fevzi Çakmak Caddesi yol çizim çalışması, Nur Geçit andazit kaplama çalışmasının yanı sıra dezenfekte çalışmaları da sürdürülüyor.


Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Belediye olarak rutin olarak yapılan yol, park ve su arıza çalışmalarımız devam ediyor. Her mahallemiz her sokağımızda ihtiyaca göre çalışmalar yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz gece, gündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için elimizden geleniyi yapıyoruz” dedi.

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