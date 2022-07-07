Kırıkkale bayram namazı saati | Diyanet bayram namazı saat kaçta Kırıkkale:
Kurban bayramının birinci günü milyonlar camilere mescitlere akın edecek. Bayram sabahı Kırıkkale'de bulunacak olanlar bayram namazı saatini araştırıyor. Peki, Kırıkkale'de bayram namazı kaçta kılınacak?
Bayram tatili 9 gün olarak ilan edilse de bayram 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. 9 Temmuz Kırıkkale'de bayram namazı kaçta?
Kırıkkale bayram namazı saati | Diyanet bayram namazı saat kaçta Kırıkkale:
9 Temmuz Cumartesi sabahı Kırıkkale merkezde bayram namazı saat 06.00'da kılınacak.
Balışeyh bayram namazı kaçta?
Balışeyh'te bayram namazı saat 05.59'da kılınacak.
Çelebi bayram namazı kaçta?
Çelebi'de bayram namazı saat 06.01'de kılınacak.
Delice bayram namazı kaçta?
Delice'de bayram namazı saat 05.58'de kılınacak.
Karakeçili bayram namazı kaçta?
Karakeçili'de bayram namazı saat 06.01'de kılınacak.
Keskin bayram namazı kaçta?
Keskin'de bayram namazı saat 00.00'da kılınacak.
Sulakyurt bayram namazı kaçta?
Sulakyurt'ta bayram namazı saat 05.59'da kılınacak.