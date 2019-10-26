  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

'Kırık Surat' jandarmadan kaçamadı

Diyarbakır'da 8 yıldır uyuşturucu yapma ve satma suçundan aranan "kırk surat" lakaplı N.K. Jandarma tarafından yakalandı.

2019-10-26 13:42:00 -
'Kırık Surat' jandarmadan kaçamadı

Diyarbakır'da 8 yıldır uyuşturucu yapma ve satma suçundan aranan "kırk surat" lakaplı N.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Saklandığı dolapta enselendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmada, 2011 yılından beri uyuşturucu, uyarıcı yapma, satma veya sağlama suçundan arama kaydı bulunan, sürekli kılık değiştirerek firar eden "kırk surat" lakaplı N.K'nin ikamet ettiği Lice ilçesi Yorulmaz köyüne geldiği bilgisine ulaştı.

Köyde belirlenen eve dün gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-03 Operasyonu"nda, firari N.K, saklandığı dolapta, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle yakalandı.

Yapılan aramada, 4 jelikan bidonda satışa hazır 140 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu, tabanca ve av tüfeği muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan N.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (533) 313 94 23