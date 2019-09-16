Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen belediye başkanları toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesinin kırılması tartışmalara neden olmuştu. Olayla ilgili çarpıcı bir detay bugün Abdulkadir Selvi'nin yazısında ortaya çıktı.16 Eylül 2019 Pazartesi 13:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 29 büyükşehir belediye başkanını ağırlamış, toplantıya ilginç anlar yaşanmıştı.
Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya katılan belediye başkanlarından bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Erdoğan'dan sonra yerine oturmak üzereyken sandalyesinin ayağı kırılan Ekrem İmamoğlu, yere düşmüştü.
Abdullah Gül zamanında alınmış
Kırık sandalyeyle ilgili tartışmalar devam ederken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında konuya farklı bir boyut kazandırdı. Selvi, kırılan sandalye dahil, toplantıda kullanılan sandalyelerin Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde alındığını ve Çankaya Köşkü’nden Külliye’ye taşındığını yazdı.
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