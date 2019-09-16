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Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen belediye başkanları toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesinin kırılması tartışmalara neden olmuştu. Olayla ilgili çarpıcı bir detay bugün Abdulkadir Selvi'nin yazısında ortaya çıktı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:19
Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 29 büyükşehir belediye başkanını ağırlamış, toplantıya ilginç anlar yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya katılan belediye başkanlarından bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Erdoğan'dan sonra yerine oturmak üzereyken sandalyesinin ayağı kırılan Ekrem İmamoğlu, yere düşmüştü.

Abdullah Gül zamanında alınmış

Kırık sandalyeyle ilgili tartışmalar devam ederken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında konuya farklı bir boyut kazandırdı. Selvi, kırılan sandalye dahil, toplantıda kullanılan sandalyelerin Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde alındığını ve Çankaya Köşkü’nden Külliye’ye taşındığını yazdı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:19
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  3. Abdullah Gül
  4. Çankaya Köşkü

YORUM YAZ

  • cevadscevads3 dk önce
    Kim ne ekerse; onu biçer....Görene;Köre NE....
  • ENGİN CANİKENGİN CANİK8 dk önce
    KİMİN ZAMANINDA ALINDIGI ÖNEMLİ DEGİL.AMA ŞİMDİKİ YÖNETİMDEN BİRİLERİ O SANDALYENİN BACAKLARINI KASTİ OLARAK GÜÇSÜZLENDİRDİ.GÜYA EKREM BAŞKANIN İTİBARINI ZEDELEMEK.AMA GÖRECEKSİNİZ YENİ BAŞKAN O OLACAK.NE KADAR KARALASANIZDA BAŞKANINIZ O OLACAK.ONDAN SONRA O SANDALYEYİ O DURUMA GETİREN KİMSE HESABINI VERECEKTİR BENCE. SAYGILARLA.AEO
  • Gül Masum Gül Masum 14 dk önce
    Gül'ü Günahım kadar sevmem. Nedeni islam Batı bedenine karşısında yenilmiştir, dediği için. Ancak Gül burada masum. Gül'ün üzerine yıkılıyor. Sanki Gül, gidin şu sandalyeyi İmamoğlu'nun altına bırakın mı dedi?Kötülükler, ya Davutoğlu'na ya da Gül'e yıkılmaya çalışılıyor. Oh ne iyi.
  • kalelikaleli21 dk önce
    çok büyütmüyor musunuz millet ekmeğinin derdinde kimileri kırık sandalyede takılmış kalmış.bizim gündemimizde böyle fantaziler yok.ciddi olun.zevzekliğe gerek yok.

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