Kırık konteyner değiştirilmeyi bekliyor

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Akel Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteyneri bakımsız haliyle dikkat çekti. Oldukça eski olan konteynerin kapağının ve bazı kısımlarının kırık olduğu görüldü.

Etrafı derin çatlaklar barındıran konteynerin içindeki çöp poşetlerinin dışarı taştığı ve çevre kirliliğine neden olduğu göze çarptı. Sıcak havadan dolayı kötü kokunun da oluştuğu çöpten vatandaşların şikâyetçi olduğu öğrenildi. Kırık konteynerlerden şikâyetçi olan mahalleli durumun düzeltilmesini istiyor.