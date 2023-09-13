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Yerel Kırık konteyner değiştirilmeyi bekliyor
Yerel

Kırık konteyner değiştirilmeyi bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-13 11:29:00 -
Kırık konteyner değiştirilmeyi bekliyor

Eskişehir’de kırılan ve içerisindeki çöp poşetleri dışarı saçılan konteyner çevrede yaşayanlardan tepki topladı.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Akel Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteyneri bakımsız haliyle dikkat çekti. Oldukça eski olan konteynerin kapağının ve bazı kısımlarının kırık olduğu görüldü.

Etrafı derin çatlaklar barındıran konteynerin içindeki çöp poşetlerinin dışarı taştığı ve çevre kirliliğine neden olduğu göze çarptı. Sıcak havadan dolayı kötü kokunun da oluştuğu çöpten vatandaşların şikâyetçi olduğu öğrenildi. Kırık konteynerlerden şikâyetçi olan mahalleli durumun düzeltilmesini istiyor.

 

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