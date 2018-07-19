Kırık kalp sendromu daha çok kadınlarda görülüyor

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kemal Arıkan, Kırık Kalp Sendromu hakkında şunları söyledi:

Strese bağlı kardiyomiyopati olarak da bilinen Kırık Kalp Sendromu, duygusal ya da fiziksel gerginlik sonucu oluşan bir durumdur. Sevilen bir kişiden ayrılma veya onu kaybetme, aldatılma, yaşanılan travmalar, şoklar, depresyon, stresli bir diş çekimi gibi kişinin duygu durumunu negatif etkileyen olayların yaşanması ya da sevinçli bir haber almak (çocuk sahibi olmak, ikramiye kazanmak vs.) bu sendromu doğurabilir. Kadınlarda erkeklere oranla çok daha fazla görülmektedir.

KIRIK KALP SENDROMU NEDİR?

Kişiyi duygusal olarak etkileyen bu olaylar aynı zamanda kalbin işleyişini de etkileyerek dengesini bozmaktadır. Stres hormonlarının aşırı salgılanmasıyla birlikte adrenalin hormonu fazlalaşır, mutluluk hormonu olan endorfin salgılanması ise azalır. Kalbin çalışmasında anormallikler görülür. Bu değişimler metabolizmayı etkiler ve kişide bazı belirtiler oluşur. En yaygın görülen belirtiler kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve ağrıdır. Kişiler tarafından kalp krizi gibi yaşansa da Kırık Kalp Sendromunda koroner arter tıkanması yoktur. Yapılan EKG ve kan testlerinde de iki hastalık arasında farklar bulunmaktadır. Tetkikler yapılmadan önce kişiye belirtiler olmadan önce ani duygu değişimlerine neden olan bir olay yaşayıp yaşamadığı sorulması önemlidir.

Kırık Kalp Sendromunun kalpte ciddi etkiler yaptığı görülse de kısa sürede etkileri kendiliğinden geçebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kırık Kalp Sendromunun tedavisinde ilaç kullanımı ve/veya yaşam değişiklikleri önerilmektedir.

İlaç Tedavisi: Kan basıncı problemleri, kan pıhtılarını önlemek ve stres hormonlarının düzenlenmesi için çeşitli ilaçlar verilebilmektedir. Bu tedavi kalp işlevselliğini eskisi gibi yerine getirebildiğinde tamamlanır.

Yaşam Değişiklikleri: Stresi yönetebilmek, başa çıkabilmek ve daha rahat bir insan olabilmek önemlidir. Kişiye bu becerileri kazanması ve duygusal ve fiziksel sağlığını arttırması yönünde yönlendirmeler yapılabilir. Bu doğrultuda kişi psikoterapiye yönlendirilebilir ve/veya çeşitli fiziksel aktiviteler, hobiler, nefes ve rahatlama teknikleri önerilebilir. Ayrıca hayatında stres yaratan şeylerden uzaklaşması, pozitif ve destekleyici ilişkiler içerisinde olması önerilir.