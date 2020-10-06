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Dünya Kırgızistan'da seçim sonrası, göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti
Dünya

Kırgızistan'da seçim sonrası, göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti

Kırgızistan'da yapılan seçimleri protesto ederek sokağa dökülen göstericiler; Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal ettiler.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 01:50:00 - 2020-10-06 02:16:13
Kırgızistan'da seçim sonrası, göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti.

Kırgızistan'da haftasonu yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Polis ile göstericiler çatıştı

Gösteriler esnasında, polisin attığı plastik mermiden Ata Meken partisi lideri Canar Akayev ve ses bombasının isabet ettiği parti üyesi Eldar Abakirov yaralandı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayının yer aldığı Çuy caddesindeki Manas, Şopokova, Sovyetskaya caddeleri ile Ala-Too Meydanı'nda göstericiler ile polis arasında taşlı sopalı arbede yaşandı. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayından uzaklaştırılan ve üç saat aradan sonra yeniden dönen göstericiler bu kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile birlikte parlamento binasının bulunduğu alana girdi. Alana girenler arasında eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in oğlu Kadir Atambayev'in de olduğu belirtildi.

Polislerin de aralarında bulunduğu çok sayıda yaralı var

Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi binasının kapısını kırarak konuta girdi. Polis, göstericilere ses ve gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı. Akipress Haber Ajansına göre, olaylarda aralarında polislerin olduğu 65 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan göstericilere çağrı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, başkentteki protestoculara 'ihtiyatlı olma' çağrısında bulundu. Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, protestocuların talebi üzerine serbest bırakıldı.

 

 

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