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Dünya Kırgızistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kırgızistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir iş yerine patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:57:00 -
Kırgızistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Bişkek'teki İsa Ahunbayev ve Sayakbay Karalayev caddelerinin kesiştiği noktada bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldiği belirtildi. Ev aletleri tamiri yapılan iş yerinde yaşanan patlama sonrası çıkan yangında 57 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Patlama sonucu her iki caddenin trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Yangının yerel saatle 13.11 sıralarında söndürüldüğü ifade edildi.

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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