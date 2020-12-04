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Aktüel Kırgızistan'da Manas Destanı Günü kutlandı
Aktüel

Kırgızistan'da Manas Destanı Günü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:18:01 -
Kırgızistan'da Manas Destanı Günü kutlandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 2015 yılında ilan edilen Manas Destanı Günü, "Manasçıların Buluşması" etkinliği ile kutlandı.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Manas Destanı'nın bütününü anlatmayı meslek edinen Manasçıları, Talas kentindeki Manas Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi.

"Manasçıların buluşması" etkinliğinde, Manas Destanı'nda adı geçen Manas kahramanının oğlu Semetey'in Buhara'dan Talas'a dönüşü tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı.

Başbakan Yardımcısı Elvira Surabaldiyeva, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün Kırgız halkının manevi bayramıdır. Manas Destanı, Kırgız halkının manevi kimliğidir. Manas Destanı'nı öğrenme ve okuma geleneğini yaşatmalıyız. Manas Destanı'nda devletçilik, birlik ve beraberlik anlatılıyor." dedi.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Nurcigit Kadırbekov da Manas'ın Kırgız halkının kaderi olduğunu belirterek, "Semetey'in Buhara'dan Talas'a dönüşü olayının tiyatrolaştırılması izleyicileri çok duygulandırdı. Semetey'in Talas'a geri dönüşü, iyiliğin, rızkın ve zaferin geri dönüşünü simgeliyor. Bugünlerde bize böyle bir manevi güç gerekiyor. Bunun için ben bu tiyatro oyununu hazırlayanlara ve oynayanlara teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Etkinlik, her yaştan Manasçının sırasıyla Manas Destanı'nı okuma etkinliği ile devam etti.

- Kırgızların Manas Destanı 500 bin 553 mısradan oluşuyor

Kırgız Milli Manas Destanı, baba Manas, oğul Semetey ve torun Seytek dönemlerini anlatan üç bölüm ve 500 bin 553 mısradan oluşuyor.

Manas Destanı, bin yıl önceki Kırgızların kahramanı Manas'ı, halkın yaşam tarzı, örf ve adetleri, coğrafyası, gelenekleri, dini ve inançları, halklar arasındaki ilişkilerin yanı sıra kahramanlık hikayelerini anlatıyor.

En büyük destan olarak Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alan destanın bütününü eksiksiz ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor.

Manas Destanı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2013'te yapılan UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması için Hükümetlerarası Komitesi'nin 8. Toplantısı'nda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

Destanın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığı 4 Aralık, her yıl Manas Destanı Günü olarak kutlanıyor.

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