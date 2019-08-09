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Kırgızistan'da eski cumhurbaşkanının gözaltına alınması

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in televizyon kanalına el konuldu- Atambayev, 26 Ağustos'a kadar nezarethanede kalacak

09 Ağustos 2019 Cuma 22:57
Kırgızistan'da eski cumhurbaşkanının gözaltına alınması

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 8 Ağustos'ta evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e ait Medya Forum Plaza ile plazada yer alan Aprel televizyon kanalına el konuldu.

Başkent Bişkek'in güneydoğusunda yer alan ve birçok medya organıyla şirket ofislerinin bulunduğu Medya Forum plaza binası, düzenlenen baskınla boşaltıldı.

İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararıyla Atambayev'e ait Medya Forum Plaza ve Aprel televizyonuna el konulduğunu duyurdu.

- Atambayev, 26 Ağustos'a kadar nezarethanede

Öte yandan Pervomay İlçe Mahkemesince, 8 Ağustos'ta polis operasyonuyla gözaltına alınan Atambayev'in, 26 Ağustos'a kadar Milli Güvenlik Devlet Komitesinin nezarethanesinde kalmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümü tarafından 7 Ağustos'taki operasyonda yaşanan rehine olayı ile ilgili gözaltına alınan Atambayev'in oğlu Seyitbek Atambayev, milletvekili İrina Karamuşkina'nın ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evinin, polis gözetiminde tutulduğu bildirildi.

Polis, Meclis tarafından 27 Haziran'da dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'e, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere üç kez davet göndermişti.

Atambayev, meclisin dokunulmazlık kararını yasalara aykırı bulduğunu savunarak, ifade vermekten kaçınmıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi, ifadesini almak için Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evine 7 ve 8 Ağustos'ta operasyon düzenlemişti.

Operasyon sırasında çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 6 güvenlik görevlisi Atambayev destekçileri tarafından rehin alınmış, pek çok özel harekatçı ve polisin de aralarında bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.



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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:57
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