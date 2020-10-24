  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırgızistan'da cumhurbaşkanı erken seçimi 10 Ocak 2021'de yapılacak
Aktüel

Kırgızistan'da cumhurbaşkanı erken seçimi 10 Ocak 2021'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:03:13 -
Kırgızistan'da cumhurbaşkanı erken seçimi 10 Ocak 2021'de yapılacak

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, ülkede cumhurbaşkanı erken seçimlerinin 10 Ocak 2021 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurcan Şayıldabekova'nın başkanlığında toplanan komisyon üyeleri, Sooronbay Ceenbekov'un 15 Ekim'de cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden dolayı cumhurbaşkanı erken seçim tarihini belirlemek ve duyurmak için toplandı.

Toplantının ardından komisyondan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı erken seçimlerin 10 Ocak 2021'de yapılmasının kararlaştırdığı aktarıldı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal edilmişti.

Böylece, 5-15 Ekim arasında yapılan kitlesel protestolar sonucunda, ülkeyi üç yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Ceenbekov, istifa etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...
Gündem

Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İP ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ASELSAN tarafından geliştirildi... İlk yurt dışı siparişi teslim edildi
Teknoloji

ASELSAN tarafından geliştirildi... İlk yurt dışı siparişi teslim edildi

Endonezya Donanması'nın ASELSAN'dan satın aldığı "ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcılar"ın ülkeye ulaştığı bildirildi..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay