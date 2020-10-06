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Dünya Kırgızistan yangın yeri! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan alevler yükseldi
Dünya

Kırgızistan yangın yeri! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan alevler yükseldi

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler tarafından işgal edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 07:17:00 -
Kırgızistan yangın yeri! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan alevler yükseldi

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerin işgal ettikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Göstericilerin işgal ettiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üst katlarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Kırgızistan" sloganları atıyorlar

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı binasına akın eden vatandaşlar "Kırgızistan" sloganları atıyor.

Göstericilerin kontrolündeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olası yağma olaylarına karşın vatandaşların içeriye alınmamasına çaba sarf ediliyor.

Bişkek Belediyesi ekipleri de bina önündeki cadde ve alandaki araç enkazlarını kaldırma ve temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Cumhurbaşkanlığı binasının önünde ateş yakıyorlar

Sabah saatlerinde etkili olan sağanakta ıslanan göstericiler, Cumhurbaşkanlığı binasının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

Polisin gaz ve ses bomba müdahalesi sonucunda 100'den fazla polis ve göstericinin yaralandığı ifade ediliyor.

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Yorumlar

Gerçekler

Kırgızistan da fetö çok güçlüymüş Fetönün olduğu yerde huzur olurmu adalet olurmu Bunların işi gücü hile kumpas tuzaklar kurmak Allah şerlerinden kurtarsın kurdukları tuzaklara kendileri düşsün amiin
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Mubarek

Fetoyu goruyormusunuz Bak neler yapiyor
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