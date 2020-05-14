Kırgızistan-Türkiye siyasi istişare toplantısı yapıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında, video konferans yoluyla siyasi istişare toplantısı yapıldı.



Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Madmarov ve Önal'ın katıldığı toplantıda, ülkeler arasında siyasi, ticari-ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ikili iş birliği ele alındı.

Ayrıca toplantıda, iki ülkenin hükümetleri tarafından halk sağlığının korunması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasına karşı alınan önlemlere dikkat çekildi.

Uluslararası toplantılar konularında fikir alışverişinde bulunulurken, Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın, salgın nedeniyle 2021'e ertelenmesine karar verildi.









- Kırgızistan, Türkiye'ye minnettar

Dışişleri Bakan Yardımcısı Madmarov, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlanan insani ve teknik yardım için Türkiye'ye minnettar olduklarını bildirdi.





Türkiye'deki Kırgızistan vatandaşlarının dönüşü için iki kez yardım elini uzatan Türkiye, TİKA aracılığıyla Kırgızistan'da salgının başladığı günden beri dar gelirli ailelere ulaştırılmak üzere gıda ve koruyucu malzeme yardımı yapmıştı.