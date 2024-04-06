Kırgızistan, tam anlamıyla sel felaketi yaşıyor! Ülke duyurdu: Bölgeye insani yardım gönderdik! Yeni gelişme

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev'in katılımıyla 300 ton insani yardım yüklü tırların Kazakistan'a uğurlanması amacıyla tören düzenlendi.

Bakan Ajikeyev, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık tarafından hazırlanan insani yardımları götürecek tır sürücülerine iyi yolculuklar diledi.

KAZAKİSTAN'DA SEL FELÂKETİ

Kazakistan, yoğun yağışlarla geçen kış sonrası sıcaklık artışıyla karların aniden erimesi sonucu oluşan taşkınlarla mücadele ediyor.

Ülkede, barajlar dolması ve nehirlerin taşmasıyla meydana gelen selden en çok etkilenen batı ve kuzey eyaletlerde 3 bin 171 ev su altında kaldı.

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Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar sular altında kalan bölgelerden 14 bin 589'u çocuk olmak üzere 46 bin 755 kişi tahliye edildi. Bu kişilerin 2 bin 602'si helikopterlerle kurtarıldı. Ayrıca 60 bin küçük ve büyük baş hayvan tahliye edildi.