  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Uçan kale" TSK'ya teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler

İYİ Parti’nin "yırtık ayakkabılı çiftçi" diye servis ettiği kişi bakın kim çıktı!

Boğaz'dan geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken görüntü!

Kim'in sağlık durumu nasıl? Güney Kore istihbaratından açıklama

Fatma Yümlü Mustafa Destici'yi ziyaret etti! 'BBP bu fitne oyunlarına gelmez'

"15/07 Şafak Vakti" filminden ilk fotoğraflar!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş anlattı! Koşarak yeleğin üzerindeki Türk bayrağını öpüyorlar

Başsavcı açıkladı: Silahlı darbe girişimine hazırlandıklarını tespit ettik

Yargıtay’dan flaş karar: FETÖ'nün "Bolu çatı yapılanması" davasında 118 sanıktan 110'u hakkındaki kararı onadı

Tecavüzcü, hendekçi ve dolandırıcı bir arada! Tosuncuk, Demirtaş ve Oktar'a komşu oldu
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: İsrail'in Humsa el-Favka köyünü yıkması insanlık onurunu zedeliyor
Son dakika! İsveç'te uçak düştü
Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada iki Kırgız askeri yaralandı
Rus yetkililer, Taliban heyeti ile Moskova'da görüştü
Dünya Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada iki Kırgız askeri yaralandı
Dünya

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada iki Kırgız askeri yaralandı

Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafız askerleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2 Kırgız askerinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 21:43:00 -
Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada iki Kırgız askeri yaralandı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinin yazılı açıklamasında, Batken Bölgesi'ne bağlı Leylek ilçesinde Naymin dağ yolundaki sınır noktasında görev yapan atlı askerlerin, Tacikistan sınır muhafız askerlerinin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.

Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetlerinin açıklamasında ise Sogdiy Bölgesi'ne bağlı Davaştiç ilçesinde Rosrovut sınır noktasında dört Kırgız sınır muhafız askerinin sınırı ihlal etmesi üzerine çıkan çatışmada karşı taraftan iki askerin yaralandığı ifade edildi.

İki komşu ülkenin güvenlik birimlerinin yetkililerinin olay yerine intikal ettiği kaydedildi.

Tartışmalı sınır noktalarının yoğun olduğu iki ülke arasında askerler, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle karşı karşıya geliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay