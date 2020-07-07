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Aktüel

Kırgızistan hükümetinden TİKA’ya onur nişanı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:58:57 -
Kırgızistan hükümetinden TİKA’ya onur nişanı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koodirnatörü Ali Muslu'ya, ülkeye hizmetlerinden dolayı onur nişanı verildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, Kırgızistan’da görevi sona eren Muslu'yu Dışişleri Bakanlığında kabul etti.

Niyazaliyev, hükümeti adına, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, ekonomi, ticaret, kültür, eğitim ve sosyal güvenlik alanında proje ve programların uygulanmasına katkıda bulunan Muslu'ya hükümet onur nişanı ve sertifikasını takdim etti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Kırgızistan ile TİKA arasında, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili konularda iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

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