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Dünya Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti
Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Protesto gösterilerinin yaşandığı Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:22:00 - 2020-10-15 11:34:16
Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa ettiği bildirildi.

Açıklama yapan Ceenbekov, "İktidara yapışmıyorum. Kan döken ve kendi vatandaşlarına ateş eden bir cumhurbaşkanı olarak Kırgızistan tarihinde kalmak istemiyorum. Bu nedenle istifa etmeye karar verdim" dedi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimi sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının 4 Ekim'de düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Kırgızistan'da seçim sonuçlarının ardından yaşanan geniş çaplı gösterilerin sonucunda, Merkez Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Protestolarda, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev de destekçileri tarafından cezaevinden çıkarılarak kaçırılmıştı. Ancak Atambayev, daha sonra tekrar güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı.

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