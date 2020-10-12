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Aktüel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, başkentte yeniden OHAL ilan etti
Aktüel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, başkentte yeniden OHAL ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:37:47 -
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, başkentte yeniden OHAL ilan etti

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, kitlesel olaylar nedeniyle can ve mala olası saldırıların önlenmesi amacıyla başkent Bişkek'te yeniden Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un üç gün önce ilan ettiği ve parlamento tarafından onaylanmayan OHAL kararının yeniden imzalandığı aktarıldı.

OHAL bugünden itibaren 19 Ekim saat 05.00'a kadar geçerli olacak. Karar uyarınca, 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Bişkek'te asayişi ordu ve polis sağlıyor

Bu arada, Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine mensup askerler şehrin giriş ve çıkışlarında, polis de şehir içinde sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Ordu tarafından oluşturulan geçici noktalarda Bişkek'e kontrollü giriş ve çıkışlar yapılıyor.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından barajı aşamadığı belirtilen 12 siyasi partinin taraftarı gösteri düzenlemişti.

Göstericiler Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal ve talan etmişti.

Cezaevinden çıkarılarak başbakanlık koltuğuna oturtulan Sadır Caparov'un taraftarları başkentte 5 gün boyunca destek gösterisi yapmıştı.

Caparov'un başbakanlık görevinin parlamento tarafından kabul edilmesinin ardından göstericiler cumartesi meydanları boşaltmıştı.

Caparov'un görevine devam etmesi için cumhurbaşkanının onay vermesi bekleniyor.

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