0553 313 94 23

Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüralıyev Giresun’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kırgızistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün daveti üzerine Giresun’a gelen Büyükelçi Kubanıçbek Ömüralıyev Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Rektör Yılmaz Can’ı ziyaret etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:13
Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüralıyev Giresun’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kırgızistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün daveti üzerine Giresun’a gelen Büyükelçi Kubanıçbek Ömüralıyev Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Rektör Yılmaz Can’ı ziyaret etti.


Şehir turu da atan Kubanıçbek Ömüralıyev bir fındıkçıya da girerek fındıktan elde edilen ezme ve dondurmanın tadına baktı.


Kubanıçbek Ömüralıyev ve Sabri Öztürk daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Büyükelçi Kubanıçbek Ömüralıyev, Giresun ve Kırgızistan’da bir şehri kardeş şehir yapmak istediklerini ifade ederek dostluğu pekiştirmek istediklerini söyledi.


Türkiye’de göreve başlayalı 4 ay olduğunu kaydeden Ömüralıyev, “Türkiye’ye geleli 4 ay oldu bu 4 ay içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Van ve Giresun’u görme fırsatımız oldu. Bu Giresun’da kardeşimiz Sabri Öztürk ile buluştuk ve beni davet etti Valimiz ile Belediye Başkanımız ile Rektörümüz ile görüştük. Ben Sabri beyden öğrendim Giresun fındığın başkenti olduğunu bu sebepler Giresun ile Kırgızistan’da bir şehri kardeş yapacağız” dedi.


Milletvekili Sabri Öztürk ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Kırgızistan Türkiye Dostluk Grubu Başkanı olarak Büyükelçiyi şehre davet ettiklerini belirtti.


Kırgızistan ile Giresun arasında bir dostluk köprü kurmayı hedeflediklerini kaydeden Öztürk, “2 gün boyunca şehrimizin, tarihi, turistlik, doğa harikası yerlerini hep birlikte gezeceğiz.Fındığın başkenti, dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği şehri tanıttık kendisi de fındığı çok seviyor. Ata yurdumuz Kırgızistan ile dostuz, kardeşiz dilimiz, dinimiz, tarihimiz bir bu açıdan bu birliğimizi daha da pekiştirmek için Kırgız kardeşlerimiz ile Giresun arasında bir köprü kurmak istiyoruz. O açıdan bu geziye son derece önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Saudi Aramco saldırısı İran silahlarıyla Yemen toprakları dışından yapıldı"
    1. "Saudi Aramco saldırısı İran..
    2. Manchester United, De Gea'nın..
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    4. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    5. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    6. Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
    7. Serik’te iki günde iki ayrı yangın
    8. Avrupa Fair Play Birliğinden..
    9. Türk Hava Yolları THY İstanbul uçak..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Bakan Kasapoğlu’ndan Cenk İldem’e..
    12. Validen o polislere başarı belgesi
    13. Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
    14. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde..
    15. Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş..
    16. Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı..
    17. Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor
    18. Bülent Arınç'ı eleştiren MHP'li başkan..
    19. Odunpazarı Belediyesi tiyatro..
    20. Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı
    21. Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi..
    22. KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu..
    23. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    24. SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle..
    25. Düzce’de "şifalı" olarak bilinen su..
    26. Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı..
    27. Altın Portakal festivalinden Selma..
    28. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    29. 3 bin yıllık kanal turizme..
    30. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!