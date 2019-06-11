0553 313 94 23

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov anıldı

Aytmatov'un, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ata Beyit Anıt Mezarlığı'ndaki kabrine ailesi ve meslektaşları çiçek bırakarak dua etti.

11 Haziran 2019 Salı 08:59
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov anıldı

Ulusal Bilim Akademi binasında devam eden anma programında, yazar ile ilgili hatıralar anlatıldı ve hakkında bir belgesel film gösterildi.  

Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928 tarihinde dünyaya gelmişti.

Edebiyat çalışmalarının yanı sıra ülkesini Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’da büyükelçi olarak temsil eden Aytmatov, Avrupa Birliği (AB), NATO, UNESCO'da ülkesinin temsilciliğini üstlenmişti.

Eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oltadan evlilik teklifi çıktı
    1. Oltadan evlilik teklifi çıktı
    2. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    3. Aliağa’da “Kaç Baba Kaç” kahkahaya..
    4. İran New York Times muhabirinin..
    5. Posof Savaşır köyünde heyelan
    6. Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7..
    7. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    8. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    9. Borsa güneyükselişle başladı
    10. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    11. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    12. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    13. İcradan satılık hastane
    14. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    15. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    16. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    17. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    18. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    19. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    20. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    21. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    22. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    23. Hidayet Dede’nin hayat mücadelesi;..
    24. İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!
    25. Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor
    26. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliğine..
    27. NetWork'ten yaz stili
    28. Kara Kuvvetleri Komutanlığında..
    29. (ÖZEL) Silivri Kadın Kapalı Cezaevinde..
    30. Dolar/TL, 5,7740 seviyesinde işlem..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı