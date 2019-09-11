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Kırgız devlet büyüklerinden Anadolu Mektebi heyetine büyük ilgi

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov:- "Türkiye halkı, Cengiz Aytmatov'u okuyorsa ve tanıyorsa bizim bundan gurur duymamız gerekiyor"

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:26
Kırgız devlet büyüklerinden Anadolu Mektebi heyetine büyük ilgi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, "Türkiye halkı, Cengiz Aytmatov'u okuyorsa ve tanıyorsa bizim bundan gurur duymamaz gerekiyor." dedi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'nün başkanlığındaki lise ve üniversite öğrencileri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" adı altında düzenlenen panelde dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u anlattı.

Anadolu Mektebi öğrencilerinin Cengiz Aytmatov sunumları yaptığı panele, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, müşavirler, sivil toplum örgütlerinin liderleri, yazarlar, merhum Aytmatov'un ablası Roza Aytmatova ve Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov yanı sıra üniversitenin rektörleri, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Panel katılımcıları, öğrencilerin sunumlarını büyük ilgiyle dinledi.

Katılımcılara hitap eden Meclis Başkanı Cumabekov, Cengiz Aytmatov'u anlatan Anadolu Mektebi öğrencileri ile övündüğünü belirterek, "Türkiye halkı, Cengiz Aytmatov'u okuyorsa ve tanıyorsa bizim bundan gurur duymamız gerekiyor. Bugün hayatta olmayan Aytmatov'u kalbimizde hissettiren ve Türk dünyasında yaşatan Türk öğrencilerine kendim ve meclis adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kırgızca ve Türkçe olarak konuşma yapan Cumabekov, Anadolu Mektebi öğrencilerinin Cengiz Aytmatov sunumlarıyla yer aldığı paneli "şölen" olarak nitelendirerek, panele katılmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Öğrencilerin Türk dünyasının yaşatılmasına katkı sağladığını dile getiren Cumabekov, şunları kaydetti:

"Aytmatov, Kırgız halkını ve Türk dünyasını dünyaya kalemiyle tanıttı. Biz, Türklerin ata yurdunun Orta Asya ve bunun içinde Kırgızistan'ın olduğunu biliyoruz. Bizim ortak atalarımız vardı. Tarih bunu gösterdi. Biz mutlu ve güçlü Türk dünyasında yaşadığımızı göstermemiz için çok çalışmalıyız. Anadolu Mektebi öğrencileri bize ve hepimize nasıl çalıştığımızın gerektiğine vesile oldu. Türk dünyasını gelecek nesillere mutlu ve güçlü bırakmak için daha fazla akıl ve el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Türk dünyası birlik içinde olursa biz hepimiz daha güçlü oluruz"

Cumabekov, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın İslam ve Türk dünyasının lideri olduğunu vurguladı.

"Cengiz Aytmatov Türk dünyasının birleşenidir"

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Camankulov da dünyada en çok okunan üç yazardan birinin, Kırgız yazar Aytmatov olduğunu belirterek, Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasının birleşeni olduğunun altını çizdi.

Aytmatov'un eserlerini okuyan ve başarılı bir şekilde anlatan öğrencileri tebrik eden Camankulov, "Anadolu Mektebine katılan öğrencilerin Aytmatov'un memleketini ve eserlerinde sözü geçen yerleri görmelerinden dolayı kendileri için büyük bir şans ve imkan olarak görüyorum." dedi.

Camankulov, 2018 yılında Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla dünyada en çok anma etkinliklerinin Türkiye'de düzenlediğini hatırlatarak, Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

-Meclis Genel Kurulu, öğrencileri ayakta alkışladı

Meclis Başkanı Cumabekov, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Güçlü'nün başkanlığındaki lise ve üniversite öğrencilerini meclise davet etti.

Öğrenciler, panelin ardından Meclis Genel Kurulu ziyaret ederek bir süre oturumun çalışmasını locadan izledi.

Kırgız milletvekilleri, Cumabekov'un, Aytmatov'un eserlerini okuyan Türk öğrencilerin meclise ziyarete geldiğini anons etmesi üzerine ayakta alkışladı.

Oturumuna ara veren Cumabekov, meclisi ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenlerle buluşarak fotoğraf çektirdi ve nasihatlarda bulundu.

Sami Güçlü'nün 2012 yılında Sakarya Üniversitesinde başlattığı gönüllü faaliyeti kapsamında adını verdiği Anadolu Mektebi, yürüttüğü milli ve yerli yazarların eserlerinin okutulması projesi kapsamında Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin eserlerini öğrencilere okutulması ve gençliğin milli bilinçle yetişmesini amaçlıyor.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:26
  1. Anadolu Mektebi
  2. Cengiz Aytmatov
  3. Kırgızistan
  4. Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov
  5. Prof. Dr. Sami Güçlü

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