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Kiremit Oluk Kanyonunda çöp temizliği

Döşemealtı Belediyesi’ne bağlı Nar Masa saha ekibi, ilçenin saklı cennetlerinden Ekşili Mahallesi Kiremit Oluk Kanyonu’ndaki şelale çevresinde temizlik yapıp, çöpleri topladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
Kiremit Oluk Kanyonunda çöp temizliği

Döşemealtı Belediyesi’ne bağlı Nar Masa saha ekibi, ilçenin saklı cennetlerinden Ekşili Mahallesi Kiremit Oluk Kanyonu’ndaki şelale çevresinde temizlik yapıp, çöpleri topladı.


Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi’ndeki Kiremit Oluk Kanyonu, orman içerisinde saklı bir cenneti andırıyor. Bölge halkının yaz aylarında serinlemek için gittiği bir adres haline gelen şelale, fotoğraf tutkunları için de doğal plato niteliği taşıyor.


Döşemealtı Belediyesi Nar Masa Saha Ekibi de, çevreci bir anlayışla sosyal sorumluluk çalışması kapsamında ilçenin saklı cennetlerinden Kiremitli Kanyonu’ndaki şelale çevresinde temizlik yaptı. Doğa ve çevreye saygı kapsamında da çalışmalar yapan Nar Masa ekibi, ziyaretçilerin şelale çevresinde bıraktığı pet şişe, bardak ve poşetlerden oluşan atıkları tek tek topladılar.


İlçenin tarihi ve doğal değerlerinin korunarak kullanılması prensibiyle hareket eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç yaptığı açıklamasında, “İlçemiz tarihiyle, doğasıyla ve kültürel varlıklarıyla Antalya’nın yeni yükselen değeridir. Bu değerlerden istifade etmek kadar korumamızda gerekiyor. Bu bağlamda nar masa ekibimiz özellikle tarihi ve doğal mekanlarda zaman zaman temizlik çalışmaları yaparak çevremizin temiz tutulmasına katkı sağlıyor. Benim vatandaşlarımızdan ricam doğanın keyfini çıkartırken zarar vermemeye de özen gösterelim” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
  1. doğa
  2. fotoğraf
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