Kireçlenme nedir Eklemlerde kireçlenme nasıl geçer bitkisel tedavi

Kireçlenme rahatsızlığı, en sık karşılaşılan ek rahatsızlıklarından bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Çok hareketliyim, eklemlerimde nasıl kireçlenme oluştu anlayamıyorum diyorsanız bu haber tam da size göre. Kireçlenme neden olur? Kireçlenme belirtileri nelerdir? Kireçlenme nasıl tedavi edilir?

Dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrit halk arasında kireçlenme olarak bilinmektedir. 50 yaş üzerindeki kişilerde en sık görülen eklem hastalığıdır. Osteoartrit vücuttaki herhangi bir eklemi etkileyebilir. En sık etkilediği eklemler eller, kalça, diz ve omurgadır. Osteoartritte eklem kıkırdak yapısında bozulma oluşur. Bunun sonucu olarak eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda değişiklikler meydana gelir. Kemikteki büyümeler ve eklem kenarındaki çıkıntılar eklemlerin normal yapısını bozarak, hareketlerde kısıtlanmaya ve ağrıya neden olur.

Kireçlenme neden oluşur?

Bazı eklemlerin neden daha çok etkilendiği kesin bilinmemektedir. Ancak osteoartrit gelişme riskini artıracak bazı faktörler vardır. Bunlar:

Yaş: osteoartrit orta ve ileri yaşın hastalığıdır. 40 yaşından önce görülmesi nadirdir. Yaşlanma ile eklem kıkırdağında değişiklikler oluşur buna bağlı olarak dayanıklılığı azalır. Bu nedenle yaş ilerledikçe osteoartrit görülme sıklığı artar. Cinsiyet: Kadınlarda osteoartrit gelişme ihtimali daha yüksektir, ancak bunun nedeni bilinmemektedir.

Kalıtımsal faktörler: Kıkırdak içeriğindeki maddeler kalıtımsal olarak belirlenmektedir. Bu nedenle de özellikle el osteoartritinde kalıtımsal faktörlerin rol oynadığı artık bilinmektedir.

Yıpranma ve aşınma (mekanik faktörler): Yıllar içinde oluşan tekrarlayıcı küçük travmalar eklemin yük taşıma yeteneğini bozmakta ve kıkırdak yıkımına neden olarak osteoartrite yol açmaktadır. Özellikle kilolu kişilerde diz gibi yük binen eklemlerde osteoartrit gelişimi buna bağlıdır.

Kemik ve eklemi etkileyen diğer hastalıklar: Gut, Romatoid artrit, diabetik nöropati, paget hastalığı, septik artrit ve doğuştan kalça çıkığı gibi hastalıklar osteoartrit gelişme riskini artırırlar.

Kireçlenme belirtileri nelerdir?

Osteoartrit belirtileri genellikle yavaş gelişir ve herhangi bir zamanda şiddetlenebilir. Bu belirtiler şunlardır:

Ağrı; en sık şikayettir. Başlangıçta hareket sırasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ağrı oluşur ve dinleme ile rahatlama olur. Eklem kıkırdağındaki bozukluklar ve aşınma ilerledikçe istirahat sırasında da ağrı görülebilir.

Tutukluk; sabahları veya uzun süren hareketsizlikten sonra ortaya çıkar. Oldukça kısa sürer, nadiren 15 dakikanın üzerine çıkar.

Eklem hareketlerinde kısıtlanma; hastalığın ileri dönemlerinde görülebilir ve kişinin günlük yaşam işlevlerini aksatacak düzeylere ulaşabilir. Kemik çıkıntılara bağlı olarak eklem şiş gibi görülebilir. Ancak gerçek şişlik ve sıcaklık artışı nadiren görülür. Oldukça nadir olmakla birlikte deformiteler (şekil bozuklukları) görülebilir. Osteoartrit ilerleyici bir hastalıktır. Yakınmalar zaman zaman azalır veya geçerse de yıllar içinde problemler artarak sürebilir.

Kireçlenmeye karşı kür

Kireçlenmeye karşı kür için gereken malzemeler:

- 2 adet çınar ağacı yaprağı

- 1 su bardağı su

Kireçlenmeye Karşı kür Yapılışı: Öncelikle bu kür için 2 adet iri çınar yaprağı (yeşil veya sararmış olabilir) gereklidir. Elde ettiğiniz yaprakları güzelce yıkayarak ellerinizle küçük parçalar halinde parçalayınız.

Diğer yandan cezvede suyu kaynatın ve içerisine parçalanmış olan çınar yapraklarını ekleyin ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Kürün demlenmesinin ardından süzerek ılımaya bırakın. İçilmeye hazır hale gelen bu kürü akşam yemeklerinden önce ve gece yatarken içmeniz gereklidir. Bir önceki içme saatinden 3 saat sonra içmeniz önemlidir. Kireçlenmeye karşı çınar yaprağı kürünü 1 ay boyunca aksatmadan tüketmelisiniz ancak bu sayede kireçlenme şikâyetlerinizden kurtulabilirsiniz. Şikâyetlerinizin aralıklı dönemlerde tekrarlanmasının ardından tekrar bu kürü uygulayarak eski sağlığınıza kavuşabilirsiniz.