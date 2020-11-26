Kireçlenme neden olur? Kireçlenmeye neler iyi gelir?

Kıkırdak kaybı problemi olarak tanımlanan kireçlenme, özellikle 40 yaş ve üzeri kişilerde olduça sık görülen bir hastalıktır. Genetiksel olarak ortaya çıkan bu hastalık, 20'li yaşlarda kendini gösterir. Bilim literatüründe osteoartrit olarak adlandırılan kireçlenme, mutlaka dikkate alınması gereken bir rahatsızlıktır. Peki kireçlenme neden olur? Kireçlenme belirtileri nelerdir? Kireçlenmeye iyi gelen doğal yöntemler...

Kireçlenme neden olur?

- Enfeksiyonlu hücrelere karşı bağışıklığın zayıflaması

- İki kemik arasındaki dokuların genetik veya bağışıklık bozukluğu sırasında kayba uğraması

- Kemiklerde kalıcı iltihap

- Kanda fazlalaşan kalsiyum oranı

Kireçlenme belirtileri nelerdir?

- Eklem ağrıları

- Hareket etmede zorlanma

- Eklemden ses gelmesi

- Diz ve dirseklerde şişme

- Kaslarda esneme

- Merdiven çıkarken veya spor yaparken dizlerde ve dirseklerde çıkan sesler

Kireçlenmeye neler iyi gelir?

- Yeşil çay kireçlenme önleyici etkiye sahiptir.

- Birçok rahatsızlığa iyi gelen zencefil, kireçlenmeye de iyi gelmektedir.

- Ayrıca havuç, turp ve soğan gibi sebzeler de kireçlenmeye iyi gelen besinler arasında yer alır.

Bunun yanında, ağrıyan veya şişen eklemlere sıcak ya da soğuk kompresler uygulanabilir.