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Kirazlı buzlu çay nasıl yapılır?

Kirazlı buzlu çay nasıl yapılır? Kirazlı buzlu çay için gerekli malzemeler nelerdir?

18 Eylül 2018 Salı 21:43
Kirazlı buzlu çay nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 litre su

4 demlik poşet siyah çay

1/2 su bardağı esmer şeker

1 su bardağı vişne nektarı

1 su bardağı kiraz tanesi

2 su bardağı kırık buz

HAZIRLANIŞI

Suyu derin bir tencerede kaynatın. Kaynayan suya poşet siyah çayları salın ve demini vermesi için 15 dakika kadar bekletin. Demini veren poşet siyah çayları bir kenara alın. Demlenen çaya esmer şekeri katın ve karıştırın.

Çaya lezzetini verecek ve kıvamını arttıracak olan vişne nektarını ekleyin. Kiraz taneleri ve kırık buzları katıp, son bir kez karıştırdıktan sonra doğal ve ev yapımı buzlu çayınız hazır!

Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 21:43
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