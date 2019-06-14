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Kirazlar dalında kaldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meyveler para yapmayınca dalında kaldı.

14 Haziran 2019 Cuma 14:29
Kirazlar dalında kaldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meyveler para yapmayınca dalında kaldı. Üreticiler çareyi meyve bahçelerini sökmekte buldu.


Ziraat Mühendisi çiftçi Adnan Kamıl, artan maliyetler sebebi ile kirazın para yapmadığını ve üreticinin meyve ağaçlarını sökmeye başladığını söyledi. Kiraz bahçesinde konuşan Adnan Kamıl, “Toplam maliyetleri çok yüksek, bir işçi günde 30 kilo kirazı anca toplayabiliyor. Yevmiye 80-90 lira. 1 kilo kirazın toplama maliyeti 3 lirayı geçiyor. Çeşitten çeşide değişiyor, erkenciler 4 lira, ziraat 900’ler ise ihracata yönelik bir çeşit. Çiftçiler, meyveciler bu sene zor durumda. Dondan dolayı çok zarar var, çiftçi meyveden umudu kesti, sökümler başladı. Çeltikçi Mahallesi’nde yaklaşık 600 dekar alan meyve bahçeleri söküldü” diye konuştu.


Kamıl, “Desteklerin ürün esaslı olması lâzım diye hep söyledik, fakat maalesef havza bazlı desteklemeye geçilmedi. Çalışmalar oldu, Türkiye’de 32 havza esaslar yer tespit edildi, fakat fiilayata dökülmedi. Dönüm başına bir destek var. Bu şartlarda çok düşük bir destek verilmese de olur. Çiftçi olarak istediğimiz, ürün bazlı ve ihracata yönelik ürüne biraz daha destek verilmesi” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:29
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