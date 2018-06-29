Kiraz sapı nasıl demlenir?

Kiraz müthiş bir antioksidandır. Vücudunuzun tüm işleyişini temizlemek istediğinizde kiraz yiyerek bunu başarabilirsiniz.

Böbreklerin tamamını temizlemeye yardımcı olur.

İçinde bol miktarda vitamin ve mineral bulundurur. Bu vitaminlerin başında A, C, D, E ve K Vitaminleri gelir. İçerdiği potasyum tuzlarıyla vücudunuza iyileştirici etkileri bulunur. Minerallerle de bağışıklık sistemini destekler.

Zayıflamak isteyenlerin bir numaralı yardımcısıdır. Bunun nedeni vücutta bu meyvenin çok az su tutuyor olmasıdır.

Kiraz sapı ve meyvesiyle ayrı ayrı tüketilebilen ve fayda sağlayan besin grubunun içinde yer alır.

KİRAZ SAPININ VÜCUDA FAYDALARI

Kiraz sapının idrar söktürücü bir özelliği bulunur.

Üşütme kaynaklı sistit tedavisinde oldukça etkilidir.

Vücutta toplanmış fazla suyun atılmasına yardımcıdır. Bu noktada ödem atıcı özelliği de vardır.

Düzenli kullanımı sayesinde yüksek tansiyon sorununu çözmeye yardımcıdır.

Böbrek rahatsızlıklarında kullanılan doğal bir yöntemdir.

Hem böbrek ağrılarına hem de böbrek taşı ve kumuna çok iyi gelir. Aynı zamanda böbrekleri temizler.

KİRAZ SAPIYLA ÇAY NASIL DEMLENİR?

Kiraz sapıyla hazırlanmış çay hem kolay hazırlanması, hem de çok çabuk etkisini göstermesi açısından sık tercih edilir.

MALZEMELER:

Yarım litre içme suyu

30 gram kurutulmuş kiraz sapı

İçme suyunu kaynama derecesine gelene kadar ateşte tutun. Kaynayınca içme suyunu ateşten alın ve 1 dakika dinlendirin. Kaynamış ve dinlenmiş suyun içine kiraz saplarını atın.

Bu şekliyle 10 dakika demlenmesi gerekiyor. Kiraz sapları suyun içinde 10 dakika dinlendikten sonra içmek için hazırdır.

Hazırladığınız çayı aç karnına yemeklerden önce tüketmelisiniz. Yarım litrelik kiraz saplı suyu 3 eşit parçaya bölerek aç karnına için.

Not: Kiraz saplarını isterseniz kendiniz kurutun, isterseniz hazır paketlenmiş olarak satın alabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.