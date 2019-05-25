Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? | Kiraz sapı çayı tarifi faydaları

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden kiraz, sindirimden kas eklem ağrılarına birçok hastalığa iyi gelirken, kirazın sapı da diyet yapanlara öneriliyor. Ödem atmanın yanında idrar sökücü etkisi de olan kiraz sapı genellikle çay şeklinde tüketilebilmektedir. Peki, Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayının faydaları nelerdir?

Kiraz sapı çayı tarifi faydaları

Toksik maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran, böbrek ve karaciğer sağlığını koruyan kirazın meyvesi kadar sapı da vücudumuza fayda sağlıyor. Kiraz içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırır. Bu nedenle kiraz sapında da bol miktarda vitamin ve mineral vardır. Kirazın sapında A,E,C,K vitaminleri bol miktarda bulunmaktadır.

Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olan kiraz sapı, dolaşım sistemi ve sindirim sistemine oldukça fayda sağlar.

Suyun vücuttan toksinlerle beraber hızlı bir şekilde atılmasını sağlayan kiraz sapı, zayıflamak isteyenler için kullanılır.

Kiraz sapının kaynatılarak içilen çayı, hem ödem atıcı olarak hem de zayıflamak amacıyla kullanılır.

Kiraz sapı böbreklerin ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Karaciğerleri gençleştirmeye yardımcıdır.

Aynı zamanda kiraz sapı idrar yolu enfeksiyonlarına oldukça iyi gelir.

Kurutulmuş kiraz sapı erkeklerde 40 lı yaşlardan sonra kullanılmalıdır. Kadınlarda ise regl dönemlerinin başlamasıyla yani 15 yaşından sonra

kullanılmaya başlanabilir. Kadınlarda kiraz sapı eğer regl dönemlerinde ortaya çıkan problemler için tüketilecekse farklı bir tarzda kullanılmalıdır.

Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Ödem atmanın yanında idrar sökücü etkisi de olan kiraz sapı çayı birçok yönden kurtarıcınız olabilir. Bir bardak kaynamış suya 20-25 adet kurtulmuş kiraz sapını atıp kısık ateşte 3-4 dakika kadar kaynatıp süzün. Bir hafta boyunca günde 1 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.