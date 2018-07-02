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Kiraz nasıl saklanmalıdır?

Lezzetli yaz meyveleri arasında önemli bir yere sahip olan kirazı meyvesini saklamak için en çok tercih edilen iki yol derin dondurucuya koymak ve reçelini hazırlamaktır.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:38
Kiraz nasıl saklanmalıdır?

Yaz meyvelerinin en lezzetlilerinden olan kirazı yıl boyunca taze bir şekilde tüketmek, tatlılarda kullanmak için başvurulabilecek en ideal yol, derin dondurucuda saklamaktır. Kirazı derin dondurucuda uzun süre sağlıklı bir şekilde saklamak için ise aşağıdaki aşamaları uygulamak gerekir.

Derin dondurucuda saklanacak kirazlar, üzerindeki toz ve ilaç kalıntılarından iyice arındırmak için bol su ile yıkanır. Meyve-sebze yıkamak için kullanılan sıvılar da iyi sonuç almaya yardımcı olur.

Kirazı, saplarını ayıklayarak muhafaza etmek daha sık kullanılan bir yöntem olsa da, saplı bir şekilde saklamak tazeliğini daha uzun süre muhafaza etmesini sağlar. Bunun için, eğer dondurucuda yeterli alanınız varsa, saplarıyla saklamak daha uygun olur.

Kirazı derin dondurucuda, buzdolabı poşetine doldurarak ya da plastik bir saklama kabına yerleştirerek muhafaza etmek mümkündür. Her iki şekilde de poşetin ve kabın ağzının sıkıca kapanmış olduğundan emin olmak gerekir.

Kirazı saklama yöntemlerinden biri de reçelini yapmaktır. Sapları önceden temizlenen 1 kg kiraz yıkanır ve çekirdekleri ayıklanır. Çukur bir kaba alınan kirazların üzerine 1 kg toz şeker eklenir ve 2 saat dinlenmeye bırakılır. 2 saat sonunda kirazın üzerindeki toz şeker erimiş olur.

Şekerli kiraz tencereye alınır ve kısık ateşte pişirmeye başlanır. Pişirme işlemi sırasında yüzeyde oluşan köpükler bir kaşık yardımıyla alınır.

Karışım reçel kıvamı almaya başladığında 1 paket toz vanilya ilave edilir ve kıvam iyice tutana kadar pişirilir. Ocaktan alınan reçel soğuduktan sonra cam kavanozlara doldurularak uzun süre muhafaza edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:38
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