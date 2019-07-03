Kiraz diyeti ile fazlalıklarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?

Şok diyetler sağlık açısından pek fazla önerilmese de birçok beslenme uzmanı detoks olarak bu tip beslenme programlarını hastalarına uyguluyor. Kiraz diyeti de bunlardan biri. Bu diyeti uygulamak istiyorsanız herhangi bir sağlık sorununuzun bulunmaması çok önemli. Düşük kalorili bu diyet bir hastalığınız var ise olumsuz sonuçlara yol açabilir. Ayrıca bu sıcak havalarda bolca koşuşturmacalı bir işiniz varsa ya da çocuk bakıyorsanız 2 günlük şok diyeti uygulamak için biraz daha düşünün deriz. İşte, 2 günde incelme garantili kiraz diyeti.

1. Gün

Kahvaltı

Bir kase probiyotik yoğurt

10 adet kiraz

Öğle

Çorba

Yeşil yağsız salata

Ara öğün

10 adet kiraz

1 fincan bitki çayı

Akşam

Buharda haşlanmış sebze

Yoğurt

Ara öğün

10 adet kiraz

1 fincan bitki çayı

2. Gün

Kahvaltı

10 adet kiraz

Bir su bardağı sade kefir

Öğle

Çorba

Bir dilim kepek ekmeği

Ara öğün

10 adet kiraz

1 fincan bitki çayı

Akşam

Haşlanmış sebze

Yoğurt

Ara öğün

10 adet kiraz

1 fincan bitki çayı