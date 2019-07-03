Kiraz diyeti ile fazlalıklarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?
Hazır mevsimi gelmişken, bolca kiraz yiyerek kilo vermeye ne dersiniz? İşte, 2 günlük kiraz diyeti...03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:06
Şok diyetler sağlık açısından pek fazla önerilmese de birçok beslenme uzmanı detoks olarak bu tip beslenme programlarını hastalarına uyguluyor. Kiraz diyeti de bunlardan biri. Bu diyeti uygulamak istiyorsanız herhangi bir sağlık sorununuzun bulunmaması çok önemli. Düşük kalorili bu diyet bir hastalığınız var ise olumsuz sonuçlara yol açabilir. Ayrıca bu sıcak havalarda bolca koşuşturmacalı bir işiniz varsa ya da çocuk bakıyorsanız 2 günlük şok diyeti uygulamak için biraz daha düşünün deriz. İşte, 2 günde incelme garantili kiraz diyeti.
1. Gün
Kahvaltı
Bir kase probiyotik yoğurt
10 adet kiraz
Öğle
Çorba
Yeşil yağsız salata
Ara öğün
10 adet kiraz
1 fincan bitki çayı
Akşam
Buharda haşlanmış sebze
Yoğurt
Ara öğün
10 adet kiraz
1 fincan bitki çayı
2. Gün
Kahvaltı
10 adet kiraz
Bir su bardağı sade kefir
Öğle
Çorba
Bir dilim kepek ekmeği
Ara öğün
10 adet kiraz
1 fincan bitki çayı
Akşam
Haşlanmış sebze
Yoğurt
Ara öğün
10 adet kiraz
1 fincan bitki çayı
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