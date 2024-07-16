Kirasını IBAN'a yatıranlar yandı! Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, banka hesabı üzerinden kira ödemesi yapanlarla ilgili bir karar verdi. Mahkeme, bankanın kestiği ücretin kim tarafından karşılanması gerektiğini açıkladı.

Yargıtay, banka hesabı üzerinden kira ödeyen milyonlarca kiracıyı ilgilendiren önemli bir karar aldı.

Mahkeme, bankanın kestiği ücretin banka masraflarından kaynaklandığını belirtti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, başlangıçta elden ödeme istenmesine rağmen daha sonra bankadan ödeme yapılması nedeniyle oluşan bu masrafın kiracının sorumluluğunda olduğuna karar vererek davayı reddetti.

Ev sahibi bu karara itiraz ettiğinde, Yargıtay ilk mahkeme kararını bozdu.

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Ancak yeniden yapılan yargılamada da aynı karar çıktı.

Ev sahibinin temyiz başvurusu üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu devreye girdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kira bedelinin tam ve eksiksiz olarak ev sahibine ulaşması gerektiğini belirterek, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde kesilen havale işlem masrafının kiracıya ait olduğunu vurguladı.

Bu sebepten dolayı havale ücreti kesintisi yapılan kira bedeli nedeniyle ev sahibine eksik ödeme yapıldığına hükmetti ve kiracının tahliye edilebileceğini hatırlattı.

Kiracının ödemekle yükümlü olduğu borçlar, kiralayıcıya elden teslim edilerek veya banka hesabı aracılığıyla yapılacak şekilde belirtilirken, banka hesabı üzerinden yapılan kira ödemelerinde ise havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi.

Karar şu şekilde: "Eksik yapılan ödemeler belirtilen şekilde gerçekleştirilmediği takdirde yasal olarak kabul edilmez. Mahkeme, takip edilen eksik kira bedelleri üzerine yapılan itirazı reddetmeli ve kiracının tahliyesine karar vermelidir. Mahkeme kararı oy çokluğuyla bozulmuştur."