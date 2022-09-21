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Gündem Kiralık ev bulamayan adam 3 çocuğu ile bakın ne yaptı! Milyonlar mağdur olmaya devam ediyor
Gündem

Kiralık ev bulamayan adam 3 çocuğu ile bakın ne yaptı! Milyonlar mağdur olmaya devam ediyor

Kira fiyatlarındaki artış önlenemezken yeni kiralık ev arayan vatandaşlar mağdur olmaya devam ediyor. Kayseri'de ev sahibi tarafından evden çıkarılan bir adam 3 çocuğu ile dükkana yerleşmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 10:20:00 -
Kiralık ev bulamayan adam 3 çocuğu ile bakın ne yaptı! Milyonlar mağdur olmaya devam ediyor

Kayseri’de bin 100 TL’ye oturduğu evinden çıkan ve ev bulamayan şahıs, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.

Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki Kalkan Karakoç, bin 100 TL’ye kirada oturduğu ev sahibinin kendi evine oturacağını söylemesi üzerine daireden çıktı. Bir süre ev arayan Karakoç, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.

Yardım beklediğini kaydeden Kalkan Karakoç, “Önceki evimde bin 100 TL’ye kirada oturuyordum. Kiralık ev bulamadım. Ben de dükkanıma geldim. Evim şuanda dükkanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. 3 tane çocuğum, 1 eşimle beraber burada kalıyoruz. Burada banyo bile yapamıyoruz. Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi.

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Yorumlar

S.berk

Demekki bu ülkeyi yönetemiyorlar. Ülkemiz han geçen yoluna dönmüş elini kolunu sallayaya sallaya gelen kendine bir ev kiralıyor.sen kimsin diye soran olmayınca ülkenin gerçek vatandaşı sokakta yatar.bu ülkenin başındaki yöneticiler utansın.
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