0553 313 94 23

Kiralamadaki artış fiyatlara yansıyor

ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen, dövizde ve enflasyonda yaşanan yükselişle birlikte kiralardaki artışın önümüzdeki yıllarda daha fazla olacağını söyledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:54
Kiralamadaki artış fiyatlara yansıyor

Konut satış rakamları ve kiralama oranlarında geçen aydan itibaren bir hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Tümen, artış oranının yüzde 0.80 civarında olduğunu belirterek, “Geçen senenin aynı ayına baktığımızda ise bu oranın yüzde 7’nin biraz üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Bu da bize yaz aylarının gelmesiyle birlikte sektör dinamiklerinin artarak rakamlara olumlu yansıdığını ve iyi bir sonuca ulaştığımızı gösteriyor. Kiralamadaki artışın konut satışlarına da pozitif yansıdığını görmekteyiz. Yaz mevsiminin başlaması ile yazlık konut satışlarında da artış başladı ve bu durumun ilerleyen aylarda konut satışlarına olumlu yansımaya devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:54
  1. era konut
  2. Kiralama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Bakan Naci Ağbal'a yeni görev
    1. Eski Bakan Naci Ağbal'a yeni görev
    2. Gayrimenkulde fiyatlar yükselecek
    3. ABD, 2500 yıllık tarihi eseri İran'a..
    4. Başpiskopos'tan tepki çeken açıklama:..
    5. Şükran Kodalak kimdir?
    6. Berna Laçin cezaevine mi girecek?..
    7. Sağlık personellerine müjde!
    8. Sivas'ta market kasasından 630 TL'yi..
    9. Kiralamadaki artış fiyatlara yansıyor
    10. 35 senedir değiştirilmedi! Yıllık..
    11. Emmanuel Macron: 1 Mayıs'ta darp..
    12. Emlak Bankası için ilk adım
    13. Yargıtay'dan yüzbinleri ilgilendiren..
    14. CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin..
    15. Yunan basını itiraf etti! Türkiye'nin..
    16. Aptala yatma Okur, gerçekleri anlat!
    17. Galatasaray transferi bitirdi! İşlem..
    18. Berna Laçin'e bir şok daha!
    19. Milli Eğitim Bakanlığı bakan..
    20. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!