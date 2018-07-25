Kiralamadaki artış fiyatlara yansıyor

Konut satış rakamları ve kiralama oranlarında geçen aydan itibaren bir hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Tümen, artış oranının yüzde 0.80 civarında olduğunu belirterek, “Geçen senenin aynı ayına baktığımızda ise bu oranın yüzde 7’nin biraz üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Bu da bize yaz aylarının gelmesiyle birlikte sektör dinamiklerinin artarak rakamlara olumlu yansıdığını ve iyi bir sonuca ulaştığımızı gösteriyor. Kiralamadaki artışın konut satışlarına da pozitif yansıdığını görmekteyiz. Yaz mevsiminin başlaması ile yazlık konut satışlarında da artış başladı ve bu durumun ilerleyen aylarda konut satışlarına olumlu yansımaya devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.