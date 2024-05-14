Kiralabunu Honda Motosiklet ile iş birliği gerçekleştirdi!

Honda’nın ilk, iki tekerlekli elektrikli aracı EM1 e’yi kiralabunu.com üzerinden ve Honda Motosiklet bayilerinden kiralama imkanı sunan Kiralabunu; sürdürülebilir ulaşımın önündeki engelleri kaldırmayı ve çevre dostu mobiliteye erişimi genişletmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin lider ürün kiralama şirketi ‘Kiralabunu’, geniş hizmet ağına bir yenisini daha ekledi. Elektrikli mobilite kategorisine giriş yapan Kiralabunu, elektrikli araçlar, motosikletler, scooter’lar ve şarj aletleri gibi birçok sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini bireysel ve kurumsal kullanıcılara sunmaya başlıyor. Şirketin ilk adımı, dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden Honda ile iş birliği yapmak oldu. Sürdürülebilir ulaşım araçlarına geçiş yaptığını Honda’nın ilk elektirikli iki tekerlekli aracı EM1 e: ile duyuran Kiralabunu, kullanıcılarına çevre dostu ve yenilikçi mobilite seçenekleri sunarak sürdürülebilir ulaşımı şekillendirme vizyonunu güçlendirdi. Bu çevre dostu aracı bireysel ve kurumsal kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun 3, 6, 12 aylık kiralama seçenekleriyle sunuyor.

Çevre dostu HONDA EM1 E: artık kiralanabiliyor

Gelecek nesiller için sürdürülebilirliği temel yaklaşımları arasında konumlandıran Honda’nın ilk elektrikli iki tekerlekli aracı EM1 e: şık tasarımı ve üstün performansıyla kullanıcıların beklentilerini karşılarken, karbon ayak izini azaltma ve karbon nötr olma hedeflerine odaklanarak atmosfere zararlı gazların salınımını engelliyor ve çevre kirliliğini azaltıyor. Elektrikli Moped’in (Electric Moped) kısaltması olan EM serisi, kullanımı kolay ve eğlenceli tasarımıyla kent içi ulaşımına cevap veriyor. Metalik beyaz ve siyah renkleri ile de modern bir görünüm sunan EM1 e:’yi Kiralabunu.com üzerinden ve Honda Motosiklet bayilerinden kiralayabilirsiniz.