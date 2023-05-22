Kirada yeni dönem! İşte merak edilenler

Hürriyet gazetesi yazarı Oya Armutçu, "Kirada yüzde 25 sınırı sürecek mi?", "Tespit davasını kimler açabilir?" gibi soruların merak edilen cevaplarını köşesine taşıdı.

Armutçu, "A’dan Z’ye kirada yeni dönem" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz’da sona eriyor. Ancak bu sürenin 1 yıl daha uzaması öngörülüyor. Okurlarım, yeni kira döneminde artışın ne olacağını, kira tespit davası açıp açamayacaklarını soruyor. Ankara Barosu avukatı Murat Tezcan, merak edilen tüm soruları yanıtladı...

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1 Temmuz’a kadar konut kiralarında artış nasıl olacak?

Konutlar bakımından kira artış oranlarına getirilen yüzde 25’lik sınıra ilişkin yasal düzenleme, 11 Haziran 2022 - 1 Temmuz 2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla yasal düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar halen uygulanmaya devam edeceğinden, bu tarihe kadar yenilenen kira dönemlerinde yüzde 25’lik sınır uygulanmaya devam edecektir.

5 YILI DOLANA TESPİT DAVASI

Düzenleme 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyordu. 1 Temmuz’a kadar 5 yılı dolan ev sahipleri tespit davası açabilir mi?

5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde, yeni kira yılında uygulanacak olan kira bedelinin tespiti için dava açılabilir. Bu davada kira bedeli yüzde 25’lik sınır uygulanmaksızın belirlenecektir. Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri esas alınacaktır. Beş yılın altındaki kira sözleşmeleri yönünden ise kira tespit davası açılamaz.

(...)

% 25 SINIRI UZATILACAK

- 14 Mayıs’taki 28. dönem milletvekilliği seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle Meclis’te çoğunluğu sağladı. Seçim öncesi ve sonrasında AK Parti sözcüleri, fahiş kiralara karşı önlem alınacağını ve yeniden kira düzenlemesi yapılacağını açıklamışlardı. Buna göre, konut kiralarında artış oranı bir yıl daha yine yüzde 25’le sınırlanacak. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak. (...)"