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Gündem Kiracısı balkondan tüfekle vurup öldürdü
Gündem

Kiracısı balkondan tüfekle vurup öldürdü

Yeniakit Publisher
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Kiracısı balkondan tüfekle vurup öldürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde deponun temizliği nedeniyle tartıştığı kiracısını evinin balkonundan tüfekle ateş ederek öldüren 70 yaşındaki ev sahibi Enver Ayaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın ikinci katında yaşayan ev sahibi Enver Ayaz ile üçüncü kattaki kiracısı Kılıçhan Şahin arasında, binanın giriş katında bulunan ortak depoyla ilgili tartışma çıktı.

Ayaz’ın kiracısından depoyu temizlemesini istediği, tartışma sırasında taraflar arasında küfürlü sözlerin de kullanıldığı öne sürüldü. Sokakta devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

BALKONDAN VURDU

Kavganın ardından evine çıkan Enver Ayaz, ikinci kattaki dairesinin balkonundan sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin’e tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin ağır yaralandı.

Ailesi tarafından özel araçla hastaneye götürülen Şahin, yolda karşılaştıkları ambulansa nakledildi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İfadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Ayaz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Ayaz, gazetecilerin “Pişman mısın?” sorusuna, “Kulaklık yokken duymuyorum” cevabını verdi.

 

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