Kiracıları sevindirecek haber geldi! Bayram edecekler

Kiracı ve ev sahipleri arasında tartışma konusu olan tadilat harcamasıyla ilgili dikkat çeken bir karar geldi. Verilen kararda kiralanan evde yapılacak yararlı ve mecburi tadilatların harcamaları ev sahibinden istenebilecek.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'da bir kiracı, ev sahibine karşı bu çerçevede açtığı davayı kazandı. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.



ÖNE ÇIKAN VİDEO