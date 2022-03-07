Kiracıları çok üzecek haber! O uygulama başladı

İstanbul’da da diğer büyük kentlerde de kiralık ev sıkıntısı yaşanıyor. Suadiye, Erenköy gibi semtlerde, emlakçılar artık tüm talipleri çağırıp evi açık arttırma ile en yüksek fiyatı verene kiralıyor.

Hürriyet yazarı Oya Armutçu, İstanbul’da açık artırma ile ev kiralama devri başladığını yazdı.

"Ev sahipleri güncellenmeyen kiralardan, enflasyonun altında kalan TÜFE oranında kira artışından, kiracılar ise kiralık ev bulamamaktan yüksek kira ve fahiş aidatlardan şikâyetçi" diyen Armutçu, SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik’le konuşmasını şöyle aktardı:

“Kiralık ev kalmadı. Konut ve ticari gayrimenkul yatırımcıları artık konuta, ticari gayrimenkule para yatırmıyor. Kimse yeni konut almadığı gibi evlerini satıp bankaya, dövize, altına yatırıyor. 2021 yılı ocak ayında bizim projelerimizden Ataşehir’de 2+1 evin kirası 3500 liraydı; bu yıl 9000 liraya yükseldi. Böyle giderse seneye 19 bin TL olur. Diğer projelerimizde ve şehirlerde de aşağı yukarı durum aynı. Birtakım düzenlemeler yapılmaz ise seneye bu parayı vermeyi gözden çıkarsa bile kimse kiralayacağı istediği gibi ev bulamaz. Kiralık konut krizi patlayabilir.

Kiralık evlerde artık açıkartırma devri başladı. Suadiye, Erenköy gibi ev sıkıntısı çekilen semtlerde bir kiralık konut çıkınca, emlakçılar 8-10 kişi kaç kişi var ise tüm taliplerini çağırıp açıkartırma ile en yüksek fiyatı verene kiralamaya başladıklarını duyuyoruz. 7 bin lira ile başlayıp en yüksek kirayı verende konut kalıyor. Eğer bu böyle devam ederse seneye kimse kiralayacak ev bulamaz. Kiralık konut krizi çıkar. Bu arz talep meselesi. Kiralık konut arzı olmaz ise kiralar füze gibi çıkar."