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Kiracılara müjde! Düşük kiralı konut geliyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin konut için talep toplama işlemi devam ederken, konutlardan satın alamayan dar gelirli vatandaşlar için de sosyal kiralık konut gündeme geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:53
Kiracılara müjde! Düşük kiralı konut geliyor

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde yapımına başlayacağı 50 bin sosyal konut için talep toplama işlemi geçtiğimiz hafta başladı. 19 Nisan'a kadar Ziraat ve Halk Bankası şubelerine gerekli evraklarla gidilerek başvuru yapılabilecek.

6 bin 300’ü İstanbul’da olmak üzere yurt genelinde 67 ilde yapımına başlanacak 50 bin sosyal konut için peşinat miktarı yüzde 10’dan başlarken 240 aya varan vade imkanı da bulunuyor. Konutların fiyatları ise 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek taksitler minimumda 388 liradan başlayacak.

50 bini aştı

50 bin sosyal konut için vatandaşlar banka önlerinde kuyruk oluştururken ilk 3 günde yapılan 25 binin üzerindeki başvuru sayısının şimdiye kadar 50 binin çok üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Sosyal konutlara olan yoğun ilginin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir model üzerinde daha çalışıyor. O da satışa çıkarılan düşük fiyatlı sosyal konutlara benzer sosyal kiralık konut yapılması.

16 yıl sonra hizmete açıldı

Bir dönem inşaat sektörünün öncüsü olan ve 16 yıl sonra 5 Mart'ta Türkiye Emlak Katılım Bankası ismi ile yeniden faaliyete açılan Emlak Bank üzerinden Sosyal Kiralık konutların yapılması gündemde...

Kiralık sosyal konut geliyor

1 milyar lira ödenmiş sermayesi bulunan ve ağırlıklı olarak gayrimenkul sektörüne yönelik çalışacak Türkiye Emlak Katılım Bankası kentsel dönüşüm projelerine ve yerli üretim mallarını üretecek fabrikaların kurulumuna da destek verecek.

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPIM İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Bankası'nın hangi alanlarda faaliyet göstereceğine ilişkin soruya verdiği cevapta, banka üzerinden sosyal kiralık konutlar yapmak istediklerini söyledi.

İlk 2016 yılında gündeme geldi

Dar gelirliye kiralık sosyal konut yapımı ilk 2016 yılında gündeme gelmiş, Türkiye genelinde nüfus artışının hızlı, konut fiyatlarının da yüksek olduğu şehirlerde bu modelin hayata geçirilmesi planlanmıştı.

Arz talep dengesi kurulacak

Ağırlıkla Hollanda, Avusturya ve İngiltere'de yaygın olarak hayat geçirilen sosyal kiralık konutlar ile dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması ve arz-talep dengesinin kurulması amaçlanıyor.

Dar gelirli vatandaşlar yararlanacak

Kiralık sosyal konut desteğinde, nüfus artışının hızlı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu şehirlere öncelik verilecek. Sosyal kiralık konut olarak adlandırılan bu destekten de satılık sosyal konutlarda olduğu gibi dar gelirli vatandaşlar yararlanabilecek.

250 bin lojman var

Kiralık sosyal konut özelliklerini taşıyan lojmanlar memurların barınma sorunlarını çözebilmek için Türkiye’de ilk kez Ankara’da yapılırken, ülke genelinde kamu lojmanlarının sayısı 250 bine yakın bulunuyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:53
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. toki
  4. sosyal kiralık konut

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