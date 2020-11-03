Kiracılar bekliyordu! Zam oranları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.KİRA ARTIŞ ORANI %11,74 OLDUTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde TÜFE aylık yüzde 2,13 artarak yıllık bazda yüzde 11,89 oldu. Ekim ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 11,74 oldu. Buna göre kasım ayında kiralaraTÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %11,74 oldu.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %11,74

Zam bedeli: 117

Zamlı kira bedeli: 1.117 lira

Kiraya göre artış örneği

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.229 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.340 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.452 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.564 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.676 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.787 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.899 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.011 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.123 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.234 lira