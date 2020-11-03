Kiracılar bekliyordu! Zam oranları belli oldu
TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre, 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 11,74 olarak belirlendi. Bu verilere göre, kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.KİRA ARTIŞ ORANI %11,74 OLDUTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde TÜFE aylık yüzde 2,13 artarak yıllık bazda yüzde 11,89 oldu. Ekim ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 11,74 oldu. Buna göre kasım ayında kiralaraTÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %11,74 oldu.
Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: %11,74
Zam bedeli: 117
Zamlı kira bedeli: 1.117 lira
Kiraya göre artış örneği
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.229 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.340 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.452 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.564 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.676 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.787 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.899 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.011 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.123 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.234 lira