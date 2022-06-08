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Ekonomi Kiracı-kiralayan dengesi için flaş adım!
Ekonomi

Kiracı-kiralayan dengesi için flaş adım!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Kiracı-kiralayan arasındaki denge ve hakkaniyeti gözeten önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 15:16:00 -
Kiracı-kiralayan dengesi için flaş adım!

Yeni Akit/Ankara

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç resmi sosyal medya hesabından kiracı ve kiralayan arasındaki hakkaniyeti gözeten önemli bir adım atıldığını söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç , “TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan 6. Yargı paketinde milletvekillerimizin Borçlar Kanunu’na geçici madde eklenmesine dair verecekleri önerge ile kiracı-kiralayan arasındaki denge ve hakkaniyeti gözeten önemli bir adım atıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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