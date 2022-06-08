Kiracı-kiralayan dengesi için flaş adım!
AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Kiracı-kiralayan arasındaki denge ve hakkaniyeti gözeten önemli bir adım atıyoruz” dedi.
Yeni Akit/Ankara
AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç resmi sosyal medya hesabından kiracı ve kiralayan arasındaki hakkaniyeti gözeten önemli bir adım atıldığını söyledi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç , “TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan 6. Yargı paketinde milletvekillerimizin Borçlar Kanunu’na geçici madde eklenmesine dair verecekleri önerge ile kiracı-kiralayan arasındaki denge ve hakkaniyeti gözeten önemli bir adım atıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.